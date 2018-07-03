Ещё
Брэдли продолжит выступать за «Клипперс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брэдли продолжит выступать за «Клипперс» 

Чемпионат.com 3 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Атакующий защитник Эйвери Брэдли договорился с «Лос-Анджелес Клипперс» о новом контракте. Соглашение будет рассчитано на два года и $ 25 млн, сообщает ESPN.
Напомним, Брэдли стал игроком «Клипперс» в сезоне-2017/18 в результате обмена из «Детройт Пистонс».
В минувшем регулярном чемпионате Эйвери принял участие в 46 матчах. 27-летний баскетболист набирал по 14,3 очка, собрал по 2,5 подбора, отдавал по 2,0 передачи, а также совершал по 1,1 перехвата и 0,2 блок-шота за 31,2 минуты в среднем за игру.
Отметим, что Брэдли не выходил на площадку с середины февраля из-за операции по восстановлению приводящей мышцы бедра и прямых мышц живота.
Чемпионат.com: последние новости
«Химки» подтвердили гибель Ханикатта Во время матча Австралии и Филиппин произошла массовая потасовка Батюм: уверен, помимо Джеймса «Лейкерс» подпишут ещё одну звезду в межсезонье
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1056
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой287
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок12
Английские фанаты разнесли IKEA17
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян43
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение