Брэдли продолжит выступать за «Клипперс»

Атакующий защитник Эйвери Брэдли договорился с «Лос-Анджелес Клипперс» о новом контракте. Соглашение будет рассчитано на два года и $ 25 млн, сообщает ESPN.

Напомним, Брэдли стал игроком «Клипперс» в сезоне-2017/18 в результате обмена из «Детройт Пистонс».

В минувшем регулярном чемпионате Эйвери принял участие в 46 матчах. 27-летний баскетболист набирал по 14,3 очка, собрал по 2,5 подбора, отдавал по 2,0 передачи, а также совершал по 1,1 перехвата и 0,2 блок-шота за 31,2 минуты в среднем за игру.

Отметим, что Брэдли не выходил на площадку с середины февраля из-за операции по восстановлению приводящей мышцы бедра и прямых мышц живота.