Бэйнс согласовал с «Бостоном» двухлетний контракт 

Австралийский центровой Арон Бэйнс согласовал условия двухлетнего контракта с руководством «Бостон Селтикс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. По соглашению баскетболист сможет заработать в Массачусетсе $ 11 млн Минувший сезон стал первым в составе «Бостона» для 31-летнего Бэйнса. В регулярном чемпионате он принял участие в 81 поединке, набирая в них 6 очков, собирая 5,4 подбора и совершая 1,1 передачи в среднем. В плей-офф его статистика в 19 матчах составляла 6 очков, 6,2 подбора и 1 передача в среднем.