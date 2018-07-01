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Бэйнс согласовал с «Бостоном» двухлетний контракт
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Бэйнс согласовал с «Бостоном» двухлетний контракт 

Чемпионат.com 1 июля 2018
Австралийский центровой Арон Бэйнс согласовал условия двухлетнего контракта с руководством «Бостон Селтикс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. По соглашению баскетболист сможет заработать в Массачусетсе $ 11 млн  Минувший сезон стал первым в составе «Бостона» для 31-летнего Бэйнса. В регулярном чемпионате он принял участие в 81 поединке, набирая в них 6 очков, собирая 5,4 подбора и совершая 1,1 передачи в среднем. В плей-офф его статистика в 19 матчах составляла 6 очков, 6,2 подбора и 1 передача в среднем.
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