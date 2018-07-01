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Аалтонен вернулся в «Витязь»
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Аалтонен вернулся в «Витязь» 

Спорт-Экспресс 1 июля 2018
Форвард Миро Аалтонен снова стал игроком «Витязя», информирует пресс-служба подольского клуба. В прошлом сезоне 25-летний финн выступал в АХЛ за «Торонто Марлиз» — фарм-клуб «Торонто» и завоевал с командой Кубок Колдера.
В регулярном чемпионате Аалтонен провел 64 матча и набрал 43 результативных балла — он вошел в четверку самых результативных игроков команды. В плей-офф АХЛ в 20 матчах Аалтонен забросил 4 шайбы, отдав 9 передач. Сезоном ранее Аалтонен выступал в «Витязе», когда подмосковная команда впервые пробилась в плей-офф КХЛ.
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