«Кристалл» впервые за девять матчей проиграл в ЧР по пляжному футболу

В Саратове завершился второй этап ФОНБЕТ-чемпионата России по пляжному футболу. После десяти туров лидирует «Кристалл» из Санкт-Петербурга, набравший 24 очка в девяти матчах. Причём первое поражение в турнире подопечные Анжело Ширинци потерпели в заключительный день саратовского этапа, уступив ЦСКА со счётом 3:4.