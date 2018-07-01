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«Кристалл» впервые за девять матчей проиграл в ЧР по пляжному футболу
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«Кристалл» впервые за девять матчей проиграл в ЧР по пляжному футболу 

Чемпионат.com 1 июля 2018
В Саратове завершился второй этап ФОНБЕТ-чемпионата России по пляжному футболу. После десяти туров лидирует «Кристалл» из Санкт-Петербурга, набравший 24 очка в девяти матчах. Причём первое поражение в турнире подопечные Анжело Ширинци потерпели в заключительный день саратовского этапа, уступив ЦСКА со счётом 3:4.
Второе место занимает саратовская «Дельта» (20 очков), а замыкает промежуточную тройку лидеров московский «Спартак» (17 очков). Далее располагаются «Новатор» (Московская область, 12 очков), ЦСКА (Москва, 12 очков), «Локомотив» (Москва, 10 очков), «Крылья Советов» (Самара, 9 очков), «Сити» (Ленинградская область, 6 очков), ЭЛМОНТ (Московская область, 6 очков).
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