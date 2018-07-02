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Леброн Джеймс продолжит карьеру в «Лэйкерз»
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Леброн Джеймс продолжит карьеру в «Лэйкерз» 

Вести.Ru 2 июля 2018
Фото: Вести.Ru
В Национальной баскетбольной ассоциации произошел громкий переход. Главная звезда заокеанского баскетбола Леброн Джеймс перешел из «Кливленд Кэвальерз» в «Лос-Анджелес Лэйкерз».
Трехкратный чемпион НБА Леброн Джемс подписал четырехлетний контракт с «Лос-Анджелес Лэйкерз». Согласно договору, Джеймс получит за четыре года 154 миллиона долларов. Ранее Леброн отказался подписывать новый контракт с «Кливлендом». Руководство 16-кратных чемпионов НБА рассчитывает, что приход 33-летнего нападающего поможет калиофрийцам преодолеть затянувшийся кризис. «Лэйкерз» не выходили в плей-офф НБА с 2012 года.
Леброн Джеймс был выбран на драфте «Кливленд Кэвальерз» в 2003 году, после чего отыграл за «рыцарей» семь сезонов. В 2010 он перешел в «Майами Хит», в составе которого Леброн дважды стал чемпионом — в 2012 и 2013 годах. В 2014 Джеймс вернулся в «Кливленд» и помог «рыцарям» выиграть свой первый в истории чемпионский титул в 2016 году. В составе сборной США Джеймс дважды становился олимпийским чемпионом — в 2008 и 2012 годах.
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