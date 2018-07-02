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«Виннипег» подписал контракт с форвардом «Нефтехимика»
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«Виннипег» подписал контракт с форвардом «Нефтехимика» 

Советский спорт 2 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Форвард Деннис Эверберг подписал двусторонний контракт с «Виннипегом» на сумму 650 тысяч долларов на уровне НХЛ.
Минувший сезон 26-летний швед провел в КХЛ: до декабря он играл в «Авангарде», после чего перешел в «Нетфехимик». В итоге на его счету 16 (11+5) очков в 50 матчах регулярного чемпионата и две результативные передачи в пяти мтачах плей-офф.
Эверберг уже выступал в Северной Америке. В 2014-2016 годах он играл в системе «Колорадо» и в 70 матчах в НХЛ набрал 12 (3+9) очков.
Отметим, что в 2017 и 2018 годах в составе сборной Швеции форвард стал двукратным чемпионом мира.
Ожидается, что следующий сезон он начнет в фарм-клубе «Виннипега» — «Манитобе Муз».
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