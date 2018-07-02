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Златан Ибрагимович: «У Лос-Анджелеса уже есть Бог, а Леброн будет королем»
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Златан Ибрагимович: «У Лос-Анджелеса уже есть Бог, а Леброн будет королем» 

Спорт-Экспресс 2 июля 2018
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал новость о переходе Леброна Джеймса из «Кливленда» в «Лейкерс».
— Теперь у «Лос-Анджелеса» есть Бог и король, — написал швед в Твиттере. — Златан приветствует короля Джеймса.
Ранее сообщалось, что форвард «Кливленда» подписал четырехлетний контракт с клубом из Лос-Анджелеса на сумму 154 миллиона долларов. До этого баскетболист отказался от продления соглашения с «Кливлендом». По этой опции он мог заработать 35,6 миллиона долларов за сезон. В прошлом чемпионате игрок провел 82 матча, в которых набирал 27,5 очка. В 22 играх плей-офф его средний показатель — 34 очка.
Now LA has a God and a King! Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD
— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 2 июля 2018 г.
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