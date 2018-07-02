СМИ: Леброн договорился о контракте с «Лейкерс»

Как сообщает RT со ссылкой на Klutch Sports Group, игрок перейдёт в новый клуб на правах свободного агента.

Напомним, последним клубом форварда был «Кливленд», за который он выступал с 2014 года.