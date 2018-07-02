«Магнитка» подписала контракт с Пакариненом

Форвард Ииро Пакаринен продолжит карьеру в «Металлурге», сообщает официальный сайт клуба. 26-летний финн подписал с «Магниткой» контракт сроком на один год.

«Пакаринен — типичный крайний нападающий, который может играть по ситуации как слева, так и справа. Отличное голевое чутье и хороший кистевой бросок», — говорится в представлении игрока.

Четыре предыдущих года Пакаринен провел в системе «Эдмонтона». В сезоне 2017/2018 финн сыграл в 40 матчах НХЛ и набрал 3 (2+1) очка. Кроме того, на его счету 13 (9+4) очков в 18 матчах АХЛ за «Бейкерсфилд Кондорс».

Всего же за четыре сезона у форварда 134 матча в НХЛ и 23 (10+13) очка, а также 66 матчей в АХЛ и 45 (27+18) очков.