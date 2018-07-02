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«Барыс» пополнился канадскими форвардами Кормье и Воком
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«Барыс» пополнился канадскими форвардами Кормье и Воком 

Советский спорт 2 июля 2018
Односторонние соглашения рассчитаны на один сезон.
Минувший сезон 28-летний Кормье провел в АХЛ в составе фарм-клуба «Виннипега» «Манитоба Мус», где был капитаном команды. Форвард набрал 45 (22+21) очков в 78 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.
В НХЛ на счету Кормье 5 (1+4) очков в 49 играх. Он также был капитаном молодежной сборной Канады на чемпионате мира в топ-дивизионе в 2010-м году.
25-летний Вок прошедший сезон провел в АХЛ в составе фарм-клуба «Флориды» «Спрингфилд Тандербердс». Новичок «Барыса» стал самым результативным игроком своей команды и вошел в топ-10 бомбардиров по итогам регулярного чемпионата 2017/18 — на его счету 62 (20+42) очка в 73 матчах. В НХЛ Вок сыграл один матч за «Флориду Пантерс» против «Далласа» 14 ноября 2017 года.
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