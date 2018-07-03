Банк «Ак Барс» обновил мобильное приложение «Ак Барс Онлайн»

Банк «Ак Барс» обновил мобильное приложение «Ак Барс Онлайн 3.0» и добавил ряд новых функций для пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

В приложении появилось возможность заказать выписку в необходимом формате для получения визы. Обмен валюты можно также провести с экрана платежей.

Пользователи смогут найти нужное отделение или банкомат с помощью фильтров, и уточнить время их работы.

К чату с банком теперь можно прикрепить фото или скриншот, что позволит в более удобном формате решить проблему или конкретизировать вопрос. В разделе «Еще» в категории «Инфо» появилась подробная информация по всем функциям приложения.