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Банк «Ак Барс» обновил мобильное приложение «Ак Барс Онлайн»
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Банк «Ак Барс» обновил мобильное приложение «Ак Барс Онлайн» 

Банки.ру 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Банк «Ак Барс» обновил мобильное приложение «Ак Барс Онлайн 3.0» и добавил ряд новых функций для пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
В приложении появилось возможность заказать выписку в необходимом формате для получения визы. Обмен валюты можно также провести с экрана платежей.
Пользователи смогут найти нужное отделение или банкомат с помощью фильтров, и уточнить время их работы.
К чату с банком теперь можно прикрепить фото или скриншот, что позволит в более удобном формате решить проблему или конкретизировать вопрос. В разделе «Еще» в категории «Инфо» появилась подробная информация по всем функциям приложения.
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