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Защитник Андрей Педан подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»
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Защитник Андрей Педан подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом» 

Чемпионат.com 2 июля 2018
Как стало известно Чемпионату», защитник Андрей Педан подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом».
Последние восемь сезонов российский защитник провёл в Северной Америке, выступая за клубы OHL, AHL и ECHL. Также за это он время он сыграл 13 матчей в Национальной хоккейной лиге в составе «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2015/16, в которых очков не набрал.
В минувшем регулярном чемпионате АХЛ Андрей выступал за фарм-клуб «Питтсбург Пингвинз» «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». В 52 матчах регулярного чемпионата на счету Педана 26 (9+17) очков, в 3 матчах плей-офф Андрей отличился 1 раз и отметился 1 результативной передачей.
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