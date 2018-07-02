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«Локомотив» подписал однолетний контракт с Деарнэ
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«Локомотив» подписал однолетний контракт с Деарнэ 

Советский спорт 2 июля 2018
Форвард Давид Деарнэ продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает официальный сайт КХЛ. 31-летний канадец подписал с клубом из Ярославля однолетний контракт.
Деарнэ дебютировал в НХЛ в сезоне 2009/2010 в составе «Монреаля» и выступал за «Канадиенс» до марта 2017 года, когда был обменян в «Эдмонтон». А минувший сезон Деарнэ провел в «Рейнджерс» и набрал 28 (6+22) очков в 71 матче.
Личный рекорд результативности форвард установил в сезоне 2011/2012, когда набрал 60 (16+44) очков в 81 матче за «Монреаль». Всего в 524 матчах в НХЛ на его счету 282 (87+195) очка.
Раньше Деарнэ выступал в Европе только во время локаута 2012 года, когда провел 16 матчей за «Фрибур-Готтерон» из Швейцарии.
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