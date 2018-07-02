Баранцев продлил контракт с «Торпедо»

Новое соглашение с нижегородским клубом рассчитано на два года.

Напомним, что 26-летний защитник перешел в «Торпедо» в 2016 году. С того времени он провел за команду 75 матчей и набрал 20 (9+11) очков.