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Баранцев продлил контракт с «Торпедо»
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Баранцев продлил контракт с «Торпедо» 

Советский спорт 2 июля 2018
Фото: "Открытый Нижний"
Новое соглашение с нижегородским клубом рассчитано на два года.
Напомним, что 26-летний защитник перешел в «Торпедо» в 2016 году. С того времени он провел за команду 75 матчей и набрал 20 (9+11) очков.
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