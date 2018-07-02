Макколлум считает, что Джеймс хочет сыграть в одной команде со своим сыном

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум предположил, что Леброн Джеймс подписал такой контракт с «Лос-АНджелес Лейкерс», чтобы сыграть в одной команде со своим сыном, Леьроном Джеймсом-младшим. «Брон станет свободным агентом как раз в тот момент, чтобы сыграть со своим сыном в одной команде», — написал Макколлум в своём «твиттере».

Напомним, что Джеймс заключил с «Лос-Анджелес Лейкерс» четырёхлетний контракт на сумму $ 154 млн В 2022 году его сыну исполнится 18 лет и он сможет начать играть в НБА.