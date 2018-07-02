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Сборная России уступила Франции в рамках отборочного турнира к ЧМ-2019
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Сборная России уступила Франции в рамках отборочного турнира к ЧМ-2019 

Газета.Ru 2 июля 2018
Фото: Reuters
Сборная России по баскетболу уступила Франции в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2019 года в Китае, сообщает "Советский спорт".
Матч завершился со счетом 78:84. Самым результативным игроком в составе национальной команды России стал разыгрывающий Дмитрий Хвостов, набравший 24 очка. У французов 15 очков набрал защитник московского ЦСКА Нандо Де Коло.
Ранее сообщалось, что Сергей Карасев пропустит матч с Францией из-за перелома носа.
Квалификация к ЧМ-2019. Краснодар (Россия). Группа Е Россия — Франция — 78:84 (22:22, 20:22, 17:22, 19:18)
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