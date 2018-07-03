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Кириленко остался довольным игрой сборной России
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Кириленко остался довольным игрой сборной России по баскетболу в матче с Францией 

RT на русском 3 июля 2018
Фото: ТАСС
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от игры национальной команды в матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года со сборной Франции.
Сборная России уступила команде Франции со счётом 78:84.
«Отличная игра! Честно говоря, я давно не видел такого, чтобы наша сборная с первых минут играла агрессивно и дерзко со столь сильным соперником», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.
Он также отметил один из моментов в игре, который говорит о единстве в сборной России
«Когда кто-то из игроков упал, четверо остальных бросились его поднимать. Это говорит о многом. О том, что ребята бьются друг за друга и воспринимают всё близко к сердцу», — заявил Кириленко.
По его словам, в матче с Франции российским баскетболистам не хватило удачи в нескольких бросках с выгодных позииций. Несмотря на это президент РФБ поблагодарил сборную России за игру в заключительном матче первого этапа квалификации Кубка мира.
Ранее Андрей Кириленко в интервью RT назвал футболистов российской сборной, игра которых производит на него наилучшее впечатление.
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