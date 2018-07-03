Центровой сборной России Клименко уйдет из «Автодора» этим летом

Центровой «Автодора» и сборной России Артем Клименко , скорее всего, сменит клуб в нынешнее межсезонье. По словам президента саратовского клуба Владимира Родионова, шансы удержать 24-летнего баскетболиста в составе равны 1%. Он также добавил, что в контракте Клименко есть опция выкупа, которой планируют воспользоваться несколько крупных клубов.

«Мы отпускаем Клименко, он перерос наш клуб. Сейчас у нас есть три конкретных предложения по Артему. Ему предлагают очень серьезные деньги. «Автодор» не только не готов предложить ему столько — мы не можем дать ему хотя бы половину этой суммы», — приводят слова Родионова.

Уроженец Мариуполя Артем Клименко перебрался в Саратов в 2011 году. В минувшем сезоне в Единой лиге ВТБ он набирал 8,4 очка, 4,3 подбора и 0,7 передачи в среднем за игру.