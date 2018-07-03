Тайрик Эванс проведет встречу с «Лейкерс», ранее встретился с «Оклахомой»

Защитник Тайрик Эванс встретится с руководством клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы обсудить возможное подписание контракта. Об этом сообщает ESPN. 2 июля баскетболист в Лос-Анджелесе встречу с представителями «Оклахома-Сити Тандер».

В сезоне-2017/18 Тайрик выступал за «Мемфис Гриззлиз». 1 июля игрок получил статус неограниченно свободного агента. В минувшем регулярном чемпионате Эванс принял участие в 52 матчах — 19,4 очка, 5,2 передачи, 5,1 подбора, 1,1 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.