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Тайрик Эванс проведет встречу с «Лейкерс», ранее встретился с «Оклахомой»
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Тайрик Эванс проведет встречу с «Лейкерс», ранее встретился с «Оклахомой» 

SPORT24.ru 3 июля 2018
Защитник Тайрик Эванс встретится с руководством клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы обсудить возможное подписание контракта. Об этом сообщает ESPN. 2 июля баскетболист в Лос-Анджелесе встречу с представителями «Оклахома-Сити Тандер».
В сезоне-2017/18 Тайрик выступал за «Мемфис Гриззлиз». 1 июля игрок получил статус неограниченно свободного агента. В минувшем регулярном чемпионате Эванс принял участие в 52 матчах — 19,4 очка, 5,2 передачи, 5,1 подбора, 1,1 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.
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