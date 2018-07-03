«Кливленд» готов обменять мощного форварда Лава

Клуб НБА «Кливленд Кавальерс» готов обменять мощного форварда Кевина Лава , сообщает The Athletic. Баскетболист выступает за команду с 2014 года. Карьеру в НБА Лав начал в сезоне-2008/09. На уровне НБА баскетболист выступал за «Миннесоту» и «Кливленд». В сезоне-2007/08 Лав выступал в колледже за команду «УКЛА».

В минувшем регулярном чемпионате Лав принял участие в 59 матчах — 17,6 очка, 9,3 подбора, 1,7 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру. Он проводил на паркете 28 минут в среднем за матч.