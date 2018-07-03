Ещё
«Кливленд» готов обменять мощного форварда Лава
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кливленд» готов обменять мощного форварда Лава 

SPORT24.ru 3 июля 2018
Клуб НБА «Кливленд Кавальерс» готов обменять мощного форварда Кевина Лава, сообщает The Athletic. Баскетболист выступает за команду с 2014 года. Карьеру в НБА Лав начал в сезоне-2008/09. На уровне НБА баскетболист выступал за «Миннесоту» и «Кливленд». В сезоне-2007/08 Лав выступал в колледже за команду «УКЛА».
В минувшем регулярном чемпионате Лав принял участие в 59 матчах — 17,6 очка, 9,3 подбора, 1,7 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру. Он проводил на паркете 28 минут в среднем за матч.
SPORT24.ru: последние новости
Дуайт Ховард согласовал контракт с "Вашингтоном" «Барыс» подписал контракт с 27-летним канадским нападающим Кормье Отборочный матч Кубка мира завершился грандиозной дракой
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой308
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1073
Английские фанаты разнесли IKEA24
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян47
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ15
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение