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Тайрик Эванс подпишет годичный контракт с «Индианой Пэйсерс»
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Тайрик Эванс подпишет годичный контракт с «Индианой Пэйсерс» 

Чемпионат.com 3 июля 2018
Атакующий защитник Тайрик Эванс продолжит карьеру в составе «Индианы Пэйсерс». Стороны пришли к соглашению о подписании контракта на один год, за который баскетболист сумеет заработать $ 12 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
В минувшем сезоне Эванс выступал в составе «Мемфис Гриззлиз». В регулярном чемпионате-2017/2018 он принял участие в 52 поединках (32 в старте), набирая в них 19,4 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 5,2 передачи за 30,9 минут в среднем за игру.
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