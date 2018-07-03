Тайрик Эванс подпишет годичный контракт с «Индианой Пэйсерс»

Атакующий защитник Тайрик Эванс продолжит карьеру в составе «Индианы Пэйсерс». Стороны пришли к соглашению о подписании контракта на один год, за который баскетболист сумеет заработать $ 12 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

В минувшем сезоне Эванс выступал в составе «Мемфис Гриззлиз». В регулярном чемпионате-2017/2018 он принял участие в 52 поединках (32 в старте), набирая в них 19,4 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 5,2 передачи за 30,9 минут в среднем за игру.