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Мозгов официально стал игроком «Шарлотт Хорнетс»
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Мозгов официально стал игроком «Шарлотт Хорнетс» 

Вести.Ru 7 июля 2018
Фото: twitter.com
Российский баскетболист Тимофей Мозгов официально сменил клуб НБА "Бруклин Нетс" на "Шарлотт Хорнетс". Центровой стал частью большой сделки и был обменян на Дуайта Ховарда, который в свою очередь проследовал в обратном направлении.
Напомним, что Мозгов провел в "Нетс" один сезон, приняв участие в 31 матче. Его средние показатели в играх равняются 4,2 набранным очкам и 3,2 подбора. Для Мозгова "Шарлотт" стал уже шестым клубом в Национальной баскетбольной ассоциации: ранее он выступал за такие клубы, как "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "Кливленд Кавальерс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и уже упоминавшийся "Бруклин".
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