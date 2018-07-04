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«Сибирь» объявила имя своего первого соперника в домашнем матче сезона-2018/19
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«Сибирь» объявила имя своего первого соперника в домашнем матче сезона-2018/19 

Чемпионат.com 4 июля 2018
Завтра, 5 июля, Континентальная хоккейная лига представит календарь сезона-2018/19, а сегодня будут объявлены даты первых матчей клубов на домашних аренах.
«Сибирь» в своём официальном «твиттере» объявила, что 11 сентября сыграет домашний матч открытия с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
В минувшем сезоне новосибирский клуб не сумел пробиться в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции. «Сибирь» набрала 87 очков в 56 матчах регулярного сезона и отстала от зоны плей-офф на одно очко.
«Автомобилист» в сезоне-2017/18 оступился в первом раунде плей-офф, проиграв магнитогорскому «Металлургу» (2-4).
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