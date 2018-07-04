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«Торонто» продлил контракт с Холлом, «Аризона» — с Ричардсоном
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«Торонто» продлил контракт с Холлом, «Аризона» — с Ричардсоном 

Спорт-Экспресс 4 июля 2018
«Торонто» объявил о продлении контракта с защитником Джастином Холлом. Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два года, с зарплатой в 675 тысяч долларов за сезон. В прошлом сезоне Холл провел первые матчи в НХЛ, он отыграл в двух встречах и забросил две шайбы. В АХЛ он отыграл 60 матей в регулярном чемпионате и набрал 28 (7+21) очков.
"Аризона" заключила новый контракт с нападающим Брэдом Ричардсоном. Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на 2 года, с зарплатой в 1,25 миллиона долларов за сезон. В прошлом чемпионате он набрал 15 (3+12) очков в 76 матче «регулярки».
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