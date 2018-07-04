«Голден Стэйт» победил «Сакраменто», «Лейкерс» проиграли «Майами»

Сегодня, 4 июля, в рамках Летней лиги НБА были сыграны четыре матча. «Сан-Антонио Спёрс» разгромили «Атланту Хоукс», «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Майами Хит», «Мемфис Гриззлиз» оказался сильнее «Юты Джаз», а «Голден Стэйт Уорриорз» победил «Сакраменто Кингз».

«Атланта» — «Сан-Антонио» — 81:103 (21:32, 13:29, 23:18, 24:24). «Атланта»: Коллинс (19), Дорси (14), Янг (12), Спеллмен (10), Адамс (6). «Сан-Антонио»: Уайт (21), Ледбеттер (16), Блоссомгейм (16), Мету (13), Патни (10).

«Лейкерс» — «Майами» — 74:89 (19:31, 15:22, 16:26, 24:10). «Лейкерс»: Михайлюк (12), Холланд (10), Рэтан-Майес (9), Вагнер (8), Карусо (8). «Майами»: Джонс-младший (21), Робинсон (19), Мэтен (15), Адебайо (9), Мэйкон (8).

«Юта» — «Мемфис» — 92:95 (21:32, 19:27, 27:20, 25:16). «Юта»: Митру-Лонг (19), Брэдли (18), Нианг (18), Стоун (10), Рэй (7). «Мемфис»: Симмонс (20), Селден (20), Дэвис (17), Джексон-младший (10), Рэбб (8).

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 54:71 (11:27, 20:14, 7:17, 16:13). «Сакраменто»: Джексон (20), Мэйсон (16), Бэгли III (7), Огест (6), Джайлс III (4). «Голден Стэйт»: Эванс (13), Магетти (12), Нанн (9), Белл (8), Омот (7).