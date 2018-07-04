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Трушкин покидает УНИКС
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Трушкин покидает УНИКС 

Чемпионат.com 4 июля 2018
Форвард Владислав Трушкин и казанский УНИКС расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальная группа клуба ВКонтакте.
«Спасибо, Влад. БК УНИКС и форвард Владислав Трушкин расторгли контакт по обоюдному согласию. Мы благодарим игрока и желаем успеха в дальнейшей карьере» — гласит сообщение пресс-службы УНИКСа.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 25-летний баскетболист сыграл в 29 встречах, в среднем набирая 3,8 очка, совершая 1,9 подбора и отдавая 1,0 результативной передачи за 11 минут 16 секунд игрового времени.
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