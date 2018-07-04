Ещё
Гудумак вернулся в «Нижний Новгород»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гудумак вернулся в «Нижний Новгород» 

Спорт-Экспресс 4 июля 2018
Форвард Александр Гудумак перешел в «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт клуба. В июне он покинул ЦСКА на правах свободного агента.
Контракт рассчитан на два года. Ранее, в сезоне-2016/17, 25-летний игрок уже выступал за команду, а затем продолжил карьеру в «Енисее».
В своем первом сезоне за «Нижний Новгород» баскетболист вышел в 14 матчах Единой Лиги ВТБ, продемонстрировав среднюю статистику в 5,6 очка и 2,5 подбора за 16 минут игрового времени. В составе «Енисея» в 2017-2018 гг. он принял участие в 21 матче Лиги, проводя на паркете по 14 минут и набирая 5,8 очка, 2,9 подбора и 0,7 передачи.
Также вместе с красноярским клубом он выступил в групповом этапе Лиги чемпионов, где отметился показателями в 4,9 очка и 2,5 подбора. Ранее его контракт принадлежал ЦСКА, за «Енисей» и «Нижний Новгород» он играл на правах аренды.
Спорт-Экспресс: последние новости
Пресс-служба "Химок" не подтвердила смерть Ханикатта Мозгов стал игроком "Шарлотт" Пол Джордж подписал новый контракт с "Оклахомой"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой308
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1073
Английские фанаты разнесли IKEA24
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян47
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ15
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение