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УНИКС расторг контракт с Трушкиным
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УНИКС расторг контракт с Трушкиным 

Советский спорт 4 июля 2018
В минувшем сезоне 25-летний баскетболист провел в Единой лиге ВТБ 29 матчей. Его средняя статистика: 3,8 очка, 1,9 подборов и одна передача.
В 17 матчах Кубка Европы он набирал 3,4 очка и делал 2,1 подбора.
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