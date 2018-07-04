УНИКС расторг контракт с Трушкиным

В минувшем сезоне 25-летний баскетболист провел в Единой лиге ВТБ 29 матчей. Его средняя статистика: 3,8 очка, 1,9 подборов и одна передача.

В 17 матчах Кубка Европы он набирал 3,4 очка и делал 2,1 подбора.