Батюм — о Джеймсе в «Лейкерс»: «Вскоре мы увидим еще одну суперкоманду НБА»

«У «Лейкерс» подбирается очень сильный коллектив. Уверен, помимо Леброна клубу удастся подписать еще одну звезду в межсезонье. Таким образом, команда из Лос-Анджелеса возвращается в чемпионскую гонку. Конечно, им потребуется время, чтобы сыграться, но думаю, уже в начале 2019 года мы увидим еще одну суперкоманду НБА», — цитируют француза.

Напомним, помимо Леброна «Лейкерс» планируют заполучить Кавая Леонарда из «Сан-Антонио Сперс».