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Батюм — о Джеймсе в «Лейкерс»: «Вскоре мы увидим еще одну суперкоманду НБА»
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Батюм — о Джеймсе в «Лейкерс»: «Вскоре мы увидим еще одну суперкоманду НБА» 

SPORT24.ru 5 июля 2018
Форвард «Шарлотт Хорнетс» и сборной Франции Николя Батюм высказал свое мнение касательно перехода Леброна Джеймса из «Кливленд Кавальерс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«У «Лейкерс» подбирается очень сильный коллектив. Уверен, помимо Леброна клубу удастся подписать еще одну звезду в межсезонье. Таким образом, команда из Лос-Анджелеса возвращается в чемпионскую гонку. Конечно, им потребуется время, чтобы сыграться, но думаю, уже в начале 2019 года мы увидим еще одну суперкоманду НБА», — цитируют француза.
Напомним, помимо Леброна «Лейкерс» планируют заполучить Кавая Леонарда из «Сан-Антонио Сперс».
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