Ещё
«Даллас» подписал новый контракт с Эли
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Даллас» подписал новый контракт с Эли 

Спорт-Экспресс 5 июля 2018
«Даллас» продлил контракт с нападающим Реми Эли, сообщает пресс-служба «Старз». Соглашение с 23-летним игроком одностороннее. Его зарплата — 735 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Эли отыграл за «Даллас» 73 матча, в которых набрал 14 (6+8) очков.
Спорт-Экспресс: последние новости
Пресс-служба "Химок" не подтвердила смерть Ханикатта Мозгов стал игроком "Шарлотт" Пол Джордж подписал новый контракт с "Оклахомой"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой308
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1073
Английские фанаты разнесли IKEA24
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян47
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ15
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение