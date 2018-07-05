«Даллас» подписал новый контракт с Эли

«Даллас» продлил контракт с нападающим Реми Эли, сообщает пресс-служба «Старз». Соглашение с 23-летним игроком одностороннее. Его зарплата — 735 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Эли отыграл за «Даллас» 73 матча, в которых набрал 14 (6+8) очков.