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Леброн Джеймс официально стал игроком «Лейкерс»
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Леброн Джеймс официально стал игроком «Лейкерс» 

ТАСС 8 часов назад
Фото: © AP Photo/Tony Dejak
Трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс поставил подпись в четырехлетнем контракте с "Лос-Анджелес Лейкерс" на общую сумму $154 млн Об этом сообщает пресс— служба НБА.
"Это великий день для "Лейкерс" и их болельщиков по всему миру. Леброн особенный, лучший игрок в мире, он любит состязаться и обладает отличными лидерскими качествами, он привык побеждать и вселять уверенность в победе в партнеров. Игроки "Лейкерс" рады, что девятикратный финалист НБА стал их одноклубником. Этот шаг позволит клубу вновь играть в плей-офф и финале ассоциации", — цитирует пресс-служба президента по баскетбольным операциям "Лейкерс" Мэджика Джонсона.
О том, что Джеймс перейдет в "Лейкерс", стало известно 2 июля. До этого баскетболист принял решение отказаться от опции в контракте с "Кливлендом", которая гарантировала ему в следующем сезоне заработок в размере $35,6 млн  Джеймс является одним из лучших баскетболистов современности. Он был выбран "Кливлендом" на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. В составе "Кавальерс" он провел семь сезонов, после чего перешел в "Майами", с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013) и признавался самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата. В 2014 году Джеймс вернулся в "Кливленд" и привел клуб к первому в истории чемпионству — в 2016 году "Кавальерс" в финале победили "Голден Стэйт".
"Лос-Анджелес Лейкерс" — одна из самых титулованных команд НБА. "Лейкерс" 16 раз становились чемпионами ассоциации (больше титулов только у "Бостона" — 17). В разные годы за клуб играли такие прославленные баскетболисты, как Уилт Чемберлен, Джерри Уэст, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Шакил О'Нил, Коби Брайант. Однако с 2013 года команда ни разу не выходила в плей-офф НБА.
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