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«Авангард» подписал контракт с Зерновым
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«Авангард» подписал контракт с Зерновым 

Советский спорт 5 июля 2018
Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на два года.
Зернов в минувшем сезоне выступал за «Ладу» и в 56 матчах набрал 29 (16+13) очков. Он стал лучшим снайпером своей прежней команды.
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