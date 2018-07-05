«Авангард» подписал контракт с Зерновым

Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на два года.

Зернов в минувшем сезоне выступал за «Ладу» и в 56 матчах набрал 29 (16+13) очков. Он стал лучшим снайпером своей прежней команды.