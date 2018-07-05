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Валиев продлил контракт с «Зенитом»
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Валиев продлил контракт с «Зенитом» 

Спорт-Экспресс 5 июля 2018
Форвард Евгений Валиев продлил контракт с "Зенитом" на один сезон, информирует официальный сайт клуба. Россиянин выступает в составе команды из Санкт-Петербурга с момента основания клуба и вместе с ней трижды завоевывал бронзовые медали чемпионата России.
В минувшем сезоне 28-летний форвард стал одним из всего двух игроков «Зенита», который принял участие во всех официальных матчах сине-бело-голубых. Также Валиев стал самым полезным игроком команды во встречах Единой лиги ВТБ по системе +/— с показателем +3,52 в среднем за матч.
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