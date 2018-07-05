Экс-защитник «Калева» Бриско согласовал контракт с «Орландо Мэджик»

Руководство «Орландо Мэджик» согласовало условия контракта с разыгрывающим защитником Айзеей Бриско, который пребывал в статусе свободного агента, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски . 22-летний баскетболист сумел впечатлить тренерский штаб флоридцев во время небольшого сбора команды.

Менеджмент «Орландо» обратил внимание на Бриско после минувшего сезона, который для баскетболиста сложился весьма удачно. По завершении сезона в Единой лиге ВТБ он был удостоен награды лучшего молодого игрока. В регулярном чемпионате его статистика составляла 22 очка, 4 передачи и 1,3 перехвата в среднем.