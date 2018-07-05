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Экс-защитник «Калева» Бриско согласовал контракт с «Орландо Мэджик»
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Экс-защитник «Калева» Бриско согласовал контракт с «Орландо Мэджик» 

Чемпионат.com 5 июля 2018
Руководство «Орландо Мэджик» согласовало условия контракта с разыгрывающим защитником Айзеей Бриско, который пребывал в статусе свободного агента, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. 22-летний баскетболист сумел впечатлить тренерский штаб флоридцев во время небольшого сбора команды.
Менеджмент «Орландо» обратил внимание на Бриско после минувшего сезона, который для баскетболиста сложился весьма удачно. По завершении сезона в Единой лиге ВТБ он был удостоен награды лучшего молодого игрока. В регулярном чемпионате его статистика составляла 22 очка, 4 передачи и 1,3 перехвата в среднем.
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