Ещё
«Анахайм» подписал контракт с Шустром
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Анахайм» подписал контракт с Шустром 

Спорт-Экспресс 5 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
«Анахайм» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Андреем Шустром. Контракт рассчитан на один год.
Шустр на протяжении шести лет выступал за «Тампу». В прошлом сезоне он провел 44 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков.
Спорт-Экспресс: последние новости
Пресс-служба "Химок" не подтвердила смерть Ханикатта Мозгов стал игроком "Шарлотт" Пол Джордж подписал новый контракт с "Оклахомой"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой308
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1073
Английские фанаты разнесли IKEA24
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян47
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ15
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение