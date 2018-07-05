«Анахайм» подписал контракт с Шустром

«Анахайм» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Андреем Шустром . Контракт рассчитан на один год.

Шустр на протяжении шести лет выступал за «Тампу». В прошлом сезоне он провел 44 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков.