Потасовка в летней лиге НБА. Видео

Грейсон Аллен ("Юта") и Трэй Янг ("Атланта") устроили потасовку в матче летней лиги НБА. «Юта» выиграла матч со счетом 92:87.

Grayson Allen & Trae Young getting into it at Summer League 👀 pic.twitter.com/xG7adD2EOj

— Bleacher Report (@BleacherReport) 6 июля 2018 г.