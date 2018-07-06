О'Куинн согласовал однолетний контракт с «Индианой» 

Центровой Кайл О'Куинн согласовал годичный контракт с руководством «Индианы Пэйсерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. За следующий сезон баскетболист сможет заработать $ 4,5 млн В прошлом сезоне 28-летний баскетболист выступал в составе «Нью-Йорк Никс», однако отклонил опцию продления контракта по окончании чемпионата. В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации О'Куинн провёл 71 матч, набирая 7,1 очка и совершая 6,1 подбора.