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О'Куинн согласовал однолетний контракт с «Индианой»
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О'Куинн согласовал однолетний контракт с «Индианой» 

Чемпионат.com 6 июля 2018
Центровой Кайл О'Куинн согласовал годичный контракт с руководством «Индианы Пэйсерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. За следующий сезон баскетболист сможет заработать $ 4,5 млн  В прошлом сезоне 28-летний баскетболист выступал в составе «Нью-Йорк Никс», однако отклонил опцию продления контракта по окончании чемпионата. В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации О'Куинн провёл 71 матч, набирая 7,1 очка и совершая 6,1 подбора.
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