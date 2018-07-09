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Энтони хочет продолжить карьеру в «Лейкерс»
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Энтони хочет продолжить карьеру в «Лейкерс» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони считает «Лос-Анджелес Лейкерс» одним из самых привлекательных вариантов продолжения карьеры, сообщает инсайдер Джордан Шульц. Главным фактором в пользу такого выбора является возможность наконец сыграть вместе со своим другом Леброном Джеймсом.
34-летний Энтони ранее продлил контракт с «Оклахома-Сити» на следующий сезон. Однако «Тандер» из-за перегруженной платёжной ведомости твёрдо намерены расстаться с игроком, обменяв его или договорившись о расторжении соглашения.
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