Энтони хочет продолжить карьеру в «Лейкерс» 

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони считает «Лос-Анджелес Лейкерс» одним из самых привлекательных вариантов продолжения карьеры, сообщает инсайдер Джордан Шульц. Главным фактором в пользу такого выбора является возможность наконец сыграть вместе со своим другом Леброном Джеймсом.
34-летний Энтони ранее продлил контракт с «Оклахома-Сити» на следующий сезон. Однако «Тандер» из-за перегруженной платёжной ведомости твёрдо намерены расстаться с игроком, обменяв его или договорившись о расторжении соглашения.