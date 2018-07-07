«Сент-Луис» подписал контракты с Сундквистом и Беннингтоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» объявил о подписании контрактов с нападающим Оскаром Сундквистом и голкипером Джорданом Беннингтоном. Оба соглашения рассчитаны на один сезон.

В минувшем сезоне Сундквист провёл 42 матча в НХЛ, набрав 5 (1+4) очков при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафа. Также Оскар сыграл шесть встреч за фарм-клуб «Сан-Антонио» в АХЛ, набрав 6 (2+4) результативных баллов при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени.

На счету Беннингтона 28 матчей в АХЛ, в которых он одержал 17 побед, отражая 92,6% бросков.