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«Сент-Луис» подписал контракты с Сундквистом и Беннингтоном
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«Сент-Луис» подписал контракты с Сундквистом и Беннингтоном 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» объявил о подписании контрактов с нападающим Оскаром Сундквистом и голкипером Джорданом Беннингтоном. Оба соглашения рассчитаны на один сезон.
В минувшем сезоне Сундквист провёл 42 матча в НХЛ, набрав 5 (1+4) очков при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафа. Также Оскар сыграл шесть встреч за фарм-клуб «Сан-Антонио» в АХЛ, набрав 6 (2+4) результативных баллов при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени.
На счету Беннингтона 28 матчей в АХЛ, в которых он одержал 17 побед, отражая 92,6% бросков.
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