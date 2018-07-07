СМИ: четырехкратный чемпион НБА Паркер согласовал контракт с «Шарлотт»

Разыгрывающий защитник Тони Паркер согласовал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс», сообщает ТАСС

По информации ESPN, срок соглашения с французским защитником на $10 млн составит два года.

Паркер является чемпионом НБА сезонов 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007, 2013/2014 в составе «Сан-Антонио Сперс».