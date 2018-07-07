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Футболистов ставят в пример российским баскетболистам
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Едешко призывает российских баскетболистов брать пример с футболистов 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: ТАСС
Легендарный советский баскетболист Иван Едешко прокомментировал выход национальной команды во второй раунд квалификации чемпионата мира — 2019, передает газета "Известия".
"Ребята немного сыроваты. Им все еще есть над чем работать. Но если они будут биться так же, как наши футболисты на ЧМ-2018 и захотят достичь максимальных целей, то у них может многое получиться. Надо быть не только потребителем благ, но и гордиться собою, постоянно самосовершенствоваться", — заявил Едешко.
Сборную России по баскетболу тренирует 53-летний специалист Сергей Базаревич.
Ранее сообщалось, что Едешко надеется на изменение мнения о России после ЧМ-2018.
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