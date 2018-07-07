Футболистов ставят в пример российским баскетболистам

Едешко призывает российских баскетболистов брать пример с футболистов

"Ребята немного сыроваты. Им все еще есть над чем работать. Но если они будут биться так же, как наши футболисты на ЧМ-2018 и захотят достичь максимальных целей, то у них может многое получиться. Надо быть не только потребителем благ, но и гордиться собою, постоянно самосовершенствоваться", — заявил Едешко.

Сборную России по баскетболу тренирует 53-летний специалист Сергей Базаревич

Ранее сообщалось, что Едешко надеется на изменение мнения о России после ЧМ-2018.