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Пол Джордж подписал новый контракт с «Оклахомой»
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Пол Джордж подписал новый контракт с «Оклахомой» 

Спорт-Экспресс 7 июля 2018
Форвард «Оклахомы» Пол Джордж подписал новый контракт, сообщает официальный сайт клуба.
Условия сделки не разглашаются. По неофициальной информации, соглашение рассчитано на четыре года с опцией игрока на последний год. За это время он заработает 137 миллионов долларов.
28-летний баскетболист в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НБА и шесть — в плей-офф. В регулярном чемпионате его средние показатели за игру — 21,9 очка, 5,7 подбора, 3,3 передачи, в плей-офф — 24,7 очка, 6,0 подборов и 2,7 передачи.
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