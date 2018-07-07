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«Бостон» победил «Филадельфию», «Голден Стэйт» оказался сильнее «Клипперс»
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«Бостон» победил «Филадельфию», «Голден Стэйт» оказался сильнее «Клипперс» 

Чемпионат.com 7 июля 2018
В Лас-Вегасе в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей.
«Индиана Пэйсерс» — «Хьюстон Рокетс» — 89:92.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 90:77.
«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 86:80.
«Шарлотт Хорнетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 88:87.
«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 49:62.
«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 89:95.
«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 59:72.
«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 92:85.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 69:70.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 77:71.
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