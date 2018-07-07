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Коркмаз стал 5-м игроком в истории, набравшим 40 очков в матче Летней лиги НБА
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Коркмаз стал 5-м игроком в истории, набравшим 40 очков в матче Летней лиги НБА 

Чемпионат.com 7 июля 2018
В поединке с «Бостон Селтикс» (89:95) турецкий баскетболист провёл на площадке 28 минут, реализовав 10 из 18 бросков с игры, включая 8 из 14 трёхочковых, а также отметился 6 подборами и 2 результативными передачами.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
Ранее 40 очков в одном матче Летней лиги удалось набрать Маркусу Бэнксу (2007), Вону Уэйферу (2007), Энтони Рэндольфу (2009) и Энтони Морроу (2009).
Коркмаз был выбран под 26-м номером на драфте в 2016 году. Прошлый сезон он провёл в G-лиге за фарм-клуб «Филадельфии», а до этого выступал в чемпионате Турции.
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