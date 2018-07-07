Известный баскетболист погиб в перестрелке

Американский баскетболист Тайлер Ханикатт погиб за неделю до своего 28-летия при странных обстоятельствах. Форвард подмосковных «Химок» в сезонах 2015/16 и 2017/18, погиб в перестрелке с полицией в штате Калифорния, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее мать баскетболиста обратилась в полицию с жалобой на странное поведение сына. Прибывшие на место полицейские в дом попасть не смогли — по ним был открыт огонь. Они начали стрелять в ответ.

В итоге спортсмен был обнаружен мертвым.