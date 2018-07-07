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«Голден Стэйт» может подписать контракт с Йеребко
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«Голден Стэйт» может подписать контракт с Йеребко 

Чемпионат.com 23 часа назад
Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» рассматривает возможность подписания контракта с тяжёлым форвардом Юнасом Йеребко, который несколькими часами ранее был отчислен из состава «Юты Джаз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
За следующий сезон швед может заработать $ 4,2 млн В регулярном чемпионате-2017/2018 он, в составе «Юты Джаз», принял участие в 74 поединках регулярного чемпионата (19 — в старте). В них он набирал 5,8 очка и собирал 3,3 подбора за 15,3 минуты игрового времени в среднем. В плей-офф он принял участие в 10 матчах, набирая 1,9 очка и собирая 1,6 подбора в среднем за 7,9 минуты.
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