«Голден Стэйт» может подписать контракт с Йеребко

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» рассматривает возможность подписания контракта с тяжёлым форвардом Юнасом Йеребко, который несколькими часами ранее был отчислен из состава «Юты Джаз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски

За следующий сезон швед может заработать $ 4,2 млн В регулярном чемпионате-2017/2018 он, в составе «Юты Джаз», принял участие в 74 поединках регулярного чемпионата (19 — в старте). В них он набирал 5,8 очка и собирал 3,3 подбора за 15,3 минуты игрового времени в среднем. В плей-офф он принял участие в 10 матчах, набирая 1,9 очка и собирая 1,6 подбора в среднем за 7,9 минуты.