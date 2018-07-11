Словенский баскетболист Дончич подписал контракт с «Далласом»

"Я очень рад и взволнован. Знаю, что могу здесь играть. Именно это и является моей задачей. Я хочу просто играть в баскетбол", — цитирует Дончича официальный сайт «Далласа».