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Словенский баскетболист Дончич подписал контракт с «Далласом»
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Словенский баскетболист Дончич подписал контракт с «Далласом» 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Словенский защитник Лука Дончич подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», сообщает "Советский спорт".
"Я очень рад и взволнован. Знаю, что могу здесь играть. Именно это и является моей задачей. Я хочу просто играть в баскетбол", — цитирует Дончича официальный сайт «Далласа».
В прошлом сезоне 19-летний баскетболист выиграл Евролигу в составе мадридского "Реала" и был признан самым ценным игроком сезона.
Ранее сообщалось, что баскетболист Сергей Карасев останется в "Зените" в следующем сезоне.
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