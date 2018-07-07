Феррелл примет квалификационное предложение «Далласа»

Ограниченно свободный агент, разыгрывающий защитник Йоги Феррелл, намерен принять квалификационное предложение от «Даллас Маверикс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тим Макмаон.

Таким образом, за следующий сезон баскетболист сумеет заработать в составе техасского клуба $ 2,82 млн В минувшем регулярном чемпионате Феррелл не пропустил ни одного матча, выйдя на паркет во всех 82 встречах (21 в старте). В них 25-летний баскетболист набирал 10,2 очка, собирал 3 подбора и совершал 2,5 передачи в среднем.