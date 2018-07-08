«Финикс» подписал новый контракт с лидером команды

«Финикс Санз» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Девином Букером.

По данным СМИ, соглашение 21-летнего баскетболиста с клубом НБА рассчитано на пять лет. За этот период он заработает 158 миллионов долларов.

Букер был выбран «Финиксом» на драфте-2015 под общим 13-м номером. В минувшем сезоне баскетболист провел 54 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 24,9 очка, 4,7 передачи и 4,5 подбора.

«Финикс» в минувшем сезоне финишировал на 15-м месте в таблице Западной конференции.