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ЦСКА проведет первый матч нового сезона баскетбольной Евролиги против «Барселоны»
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ЦСКА проведет первый матч нового сезона баскетбольной Евролиги против «Барселоны» 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 9 июля. Российский ЦСКА стартует в новом сезоне баскетбольной Евролиги домашним матчем с испанской «Барселоной», встреча пройдет 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.
Первый тур Евролиги пройдет 11 и 12 октября. Россию в турнире представят два клуба — московский ЦСКА и подмосковные «Химки», которые первую встречу проведут дома 12 октября против греческого «Олимпиакоса».
В новейшей истории ЦСКА становился победителем турнира трижды — в 2006, 2008 и 2016 году. В сезоне-2017/18 армейский клуб занял четвертое место, «Химки» завершили выступление на стадии 1/4 финала.
Полный календарь будет объявлен 10 июля.
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